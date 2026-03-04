Yeni Şafak
TOKİ Muğla kurası ertelendi mi?

TOKİ Muğla kurası ertelendi mi?

16:244/03/2026, Çarşamba
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla kurası, 4 Mart Çarşamba günü çekilecekti. Ancak Muğla TOKİ kura çekiliş tarihi ertelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kura tarihini duyurdu. Peki Muğla TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da 6 bin 417 konut inşa edilecek. Hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı kura takvimine göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacağı açıklanmıştı. Son gelen duyuruya göre Muğla TOKİ kura çekimi ertelendi.

Muğla TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Kura takvimine göre, TOKİ Muğla kura çekilişi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

TOKİ Muğla kura çekilişi sonuçları nereden öğrenilecek?

TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.


TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Muğla konutları nerede, hangi ilçelerde ve ne kadar yapılacak?

TOKİ, Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.

Merkez (Menteşe) 5400

Bodrum 500

Fethiye 150

Kavaklıdere 50

Köyceğiz 42

Milas 200

Seydikemer 75

Muğla'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

Muğla'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Muğla'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Muğla'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

