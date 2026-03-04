Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 4 Mart Çarşamba maç programı

18:534/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Futbolseverleri bugün oldukça yoğun ve heyecan dolu bir maç programı bekliyor Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak. Günün bir diğer kritik karşılaşmasında ise Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da da futbol heyecanı hız kesmiyor; İngiltere Premier Lig’de Newcastle ile Manchester United üç puan için sahaya çıkacak. İtalya Kupası yarı finalinde ise Lazio ile Atalanta finale giden yolda kozlarını paylaşacak. İşte 4 Mart Çarşamba bugünkü maçlar.

Bugün futbolseverleri hem yurt içinde hem de uluslararası arenada birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. İngiltere Premier Lig’de heyecan tüm hızıyla sürerken, Aston Villa ile Chelsea, Brighton - Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Asya sahnesinde Gamba Osaka - Ratchaburi, FC Seoul - Vissel Kobe AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek. Almanya Bundesliga’da ise Hamburg - Bayer Leverkusen üç puan için kozlarını paylaşacak. İşte 4 Mart Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var?

13:00 FC Seoul 0-1 Vissel Kobe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Gamba Osaka 1-1 Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

14:30 Erzurumspor 4-2 Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor


15:15 Johor Darul 3-1 Hiroshima AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

20:30 Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ZTK ATV

20:30 Beşiktaş - Ç.Rizespor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Haber

20:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

21:00 Rayo Vallecano - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport

21:15 Al Wasl - Al Nassr Riyadh AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

22:30 Hamburg - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:30 Aston Villa - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

22:30 Brighton - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:30 Fulham - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

22:30 Manchester City - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

22:30 Lorient - Nice Fransa Kupası Bein Sports beIN Connect

23:00 AZ Alkmaar - SC Telstar Hollanda KNVB Beker Yarı Final Yayın Yok

23:00 Real Sociedad - Athletic Bilbao İspanya Kral Kupasi Copa Del Rey Yarı Final S Sport Plus

23:00 Lazio - Atalanta İtalya Kupası Yarı Final TRT Spor

23:00 Aberdeen - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

23:00 Marsilya - Toulouse Fransa Kupası Bein Sports Max 2

23:15 Newcastle - Manchester United İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

#Bugünkü maçlar
#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
