TOKİ Muğla kura çekilişine katılacakların isimleri: 500 bin konut Muğla kurası

TOKİ Muğla kura çekimi ile ilgili gelişmeler başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan kura takvimi doğrultusunda Muğla’daki projeye ilişkin detaylar merak konusu oldu. Muğla’da toplam 6 bin 417 konutun inşa edileceği açıklanırken, kura çekimine katılacaklar listesi ve çekiliş tarihi araştırılmaya başlandı. Muğla TOKİ kura çekimi 9 Mart'ta Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11:00'de gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?

1 /44 Muğla TOKİ kura tarihi netleşti. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da inşa edilecek 6 bin 417 konut için geri sayım başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla kura çekimi 9 Mart Pazartesi günü saat 11.00’de Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 500 bin konut hedefi doğrultusunda yürütülen projede, kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Muğla TOKİ kurasına girecek hak sahipleri belirlenirken, gözler kura günü yapılacak canlı çekilişe çevrildi.

2 /44 Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ’nin güncel duyurularına göre Muğla için sosyal konut kurası 9 Mart Pazartesi günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde çekilecek.







3 /44 TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? Muğla’aki 6 bin 417 bin konut için başvurusu onaylananların ve reddedilenlerin yer aldığı "Kuraya Katılacaklar İsim Listesi" yayımlandı.



4 /44

5 /44

6 /44

7 /44

8 /44

9 /44

10 /44

11 /44

12 /44

13 /44

14 /44

15 /44

16 /44

17 /44

18 /44

19 /44

20 /44

21 /44

22 /44

23 /44

24 /44

25 /44

26 /44

27 /44

28 /44

29 /44

30 /44

31 /44

32 /44

33 /44

34 /44

35 /44

36 /44

37 /44

38 /44

39 /44

40 /44

41 /44

42 /44

43 /44 TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ Muğla kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? TOKİ Muğla kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

