ABD-İsrail-İran gerilimiyle bağlantılı olarak dün gümüş çakılmıştı. Hem gram hem de ons bazında anlık değişim gösteren gümüş fiyatları, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki bugün gümüş ne kadar oldu? Gram gümüş ve ons gümüş fiyatı kaç TL, kaç dolar? Peki ons gümüş bugün ne kadar oldu? Gümüş yükselmeye devam edecek mi, düştü mü? İşte 4 Mart canlı altın fiyatları...
Ons altın, yüzde 1,39 artışla 5 bin 177 dolara yükseldi. Gram altın ise yurt içi piyasalarda 7 bin 305 TL'den işlem görüyor. Gümüş de günü yüzde 3,5 artışla ons başına 84,92 dolara yükseldi
Bugün gümüş düştü mü?
3 Mart'taki sert düşüşün ardından, yerel gümüş piyasası bir düzeltme yaşadı ve 4 Mart sabah seansında toparlandı.
Gümüş bugün ne kadar oldu?
Gümüş yüzde 3,5 artışla ons başına 84,92 dolara yükseldi. Platin yüzde 2,7 artışla 2.139,56 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,6 primle 1.673,87 dolara yükseldi.
Bu toparlanma, gümüşün yıl başından bu yana en sert düşüşlerinden birini yaşamasının ardından geldi; piyasa, güçlenen ABD doları ve yükselen ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altındaydı.
Uluslararası analizlere göre, ABD-İsrail-İran gerilimiyle bağlantılı olarak enerji fiyatlarındaki keskin artış, enflasyonun geri dönüşüyle ilgili endişeleri artırdı. Bu durum, yatırımcıların ABD dolarına yönelmesine ve değerli metaller üzerinde baskı oluşturmasına yol açtı.
Ayrıca, gümüş hem güvenli liman varlığı hem de endüstriyel metal olma özelliğinden dolayı da etkilenmektedir. Jeopolitik gerilimler nedeniyle ticaret ve üretimde düşüş riskleri arttıkça, elektronik, teknoloji ve güneş enerjisi sektörlerinde gümüş tüketiminin geleceği de sorgulanmaktadır.
Analistler, 2025 ve 2026 başlarındaki hızlı büyüme döneminin ardından, gümüş piyasasının daha istikrarlı bir trend oluşturmadan önce kısa vadede önemli dalgalanmalar yaşamaya devam edebileceğine inanıyor.
Gram gümüş fiyatı nasıl hesaplanıyor?
Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.
Gram gümüşün Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram gümüş değerini veriyor.