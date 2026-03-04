Ayrıca, gümüş hem güvenli liman varlığı hem de endüstriyel metal olma özelliğinden dolayı da etkilenmektedir. Jeopolitik gerilimler nedeniyle ticaret ve üretimde düşüş riskleri arttıkça, elektronik, teknoloji ve güneş enerjisi sektörlerinde gümüş tüketiminin geleceği de sorgulanmaktadır.





Analistler, 2025 ve 2026 başlarındaki hızlı büyüme döneminin ardından, gümüş piyasasının daha istikrarlı bir trend oluşturmadan önce kısa vadede önemli dalgalanmalar yaşamaya devam edebileceğine inanıyor.



