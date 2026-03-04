TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kuralarında sona geliyor. Toplu Konut İdaresi her gafta kura törenlerinin yapılacağı illeri listeliyor. Bu hafta yine İstanbul listede yer almadı. 100 bin konut için hak sahibi olmak isteyen milyonlar şimdi takvime odaklanırken "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusu tekrar tekrar geliyor. İstanbul'da 1 milyon 235 bin 169 konut yeni sahibiyle buluşacak. İstanbul’daki yüksek başvuru yoğunluğu nedeniyle kura çekilişlerinin tek güne sığdırılmayacağı ve ilçe ilçe açıklanacak takvim doğrultusunda aşamalı olarak yapılacağı belirtiliyor. TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2026 TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura takvimi
İstanbul TOKİ kura çekilişi, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlelerinden biri olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında milyonlarca başvuru arasından hak sahiplerini belirleyecek kritik aşamaya girmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, başvuruların tamamlanmasının ardından gözler tamamen kura takvimine çevrildi.
TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu?
İstanbul kura tarihi ile ilgili Toplu Konut İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açıklama gelmedi. İstanbul'da kuraların şubat ayının son haftasında çekilmesi bekleniyor. Nihai liste ve başvuru sonuçlarının da 23 Şubat'ta ilan edilmesi öngörülüyor.
Bu haftaki kura takvimi (16-22 Şubat 2026)
16 Şubat Eskişehir, Karaman
17 Şubat Konya, Sakarya
18 Şubat Mersin, Kırklareli
19 Şubat Diyarbakır
20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep
21 Şubat Bursa
İLK KURA ADIYAMAN'DA ÇEKİLDİ
Sosyal konut projesi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." ifadelerinde bulundu.
İlk kura geçtiğimiz hafta Adıyaman'da çekildi.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.