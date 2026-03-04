Yeni Şafak
Kartal zirvede turladı: Beşiktaş kupada çeyrek finale yükseldi

22:204/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Beşiktaşlı futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.
Beşiktaşlı futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Kayra attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-1 kazandı ve lider tamamlayarak turladı.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Karadeniz ekibini tek golünü 85. dakikada Papanikolaou attı.

Bu sonucun ardından C Grubu'nu 10 puanla birinci sırada tamamlayan Beşiktaş, çeyrek finale yükseldi. Rizespor ise kupaya veda etti.


BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh.
Çaykur Rizespor:
Erdem, Taha, Mocsi, Emir, Furkan, Papanikolaou, Bujubasic, Emrecan, Augusto, Zeqiri, Pierrot.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada sol kanattan Emrecan Bulut’un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Pierrot’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

27. dakikada Agbadou’nun pasında kendi yarı alanından topla ilerleyen Murillo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Pierrot’un pasında Augusto, topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

38. dakikada sağ kanattan Rashica’nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih Uçan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat’ın sektirdiği topa altıpas üzerinde Hyeon-Gyu Oh’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

50. dakikada Murillo'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Orkun Kökçü topu ıskaladı. Ceza sahası sol çaprazına açılan meşin yuvarlağa gelişine vuran Yasin Özcan'ın şutunda, savunma kale çizgisi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Yasin Özcan ile ikili mücadeleye giren Augusto, yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu monitörden izleyen Sağlam penaltıyı iptal etti.

66. dakikada Rizespor önemli pozisyondan yararlanamadı. Papanikolaou'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun kafasına çarparak kornere çıktı.

81. dakika Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Siyah-beyazlı takımda Mustafa Erhan Hekimoğlu, yaptığı baskı sonucunda kaleci Erdem Canpolat'ı hataya zorladı. Kalecinin ayağından açılan meşin yuvarlağı Mustafa, son anda oyun alanında tuttu ve Cengiz Ünder'e bıraktı. Cengiz'in penaltı noktasının sağına çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Kartal Kayra Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 4-0

85. dakikada Rizespor, farkı 3'e indirdi. Savunmadan çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatalı pasıyla ceza sahası içinde topu önüne alan Papanikolaou, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1


BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU


BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının özetini izlemek için

TÜRKİYE KUPASI SONUÇLARI

#Beşiktaş
#Çaykur Rizespor
#Ziraat Türkiye Kupası
