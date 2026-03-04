Ankara TOKİ 500 bin sosyal konut peşinatları ne zaman ödenecek?

Ankara TOKİ kuraları 3 Mart’ta çekildi. TOKİ konutları ödeme olanı, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri Ankara’da 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 lira peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle satışa sunulacak. Peki Ankara TOKİ 500 bin sosyal konut peşinat ve taksit ödemelerine ilişkin detaylar.
TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda toplam 31 bin 73 konut hak sahiplerini buldu.
TOKİ KONUT PEŞİNATI NE ZAMAN YATIRILACAK?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ TAKSİTLERİ ARTACAK MI?
TOKİ taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
Ankara TOKİ konut fiyatları, peşinat ve aylık taksit tutarları
Ankara'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Ankara'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Ankara'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.