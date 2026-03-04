Buna göre, petrol fiyatı veya kur artışı nedeniyle litre fiyatında oluşan artış kadar ÖTV indiriliyor ve zam pompaya yansıtılmıyor. Fiyatların gerilemesi durumunda ise önce ÖTV artırılarak geçmişteki vergi kaybı telafi ediliyor. Böylece tüketici fiyatı sabit tutulurken, enflasyonist etki sınırlandırılıyor.