Kira geliri olan milyonları ilgilendiriyor: Kira beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hesaplanır? 2026 kira beyannamesi son tarih

Kira beyannamesi 2026 takvimi netleşti. Türkiye genelinde konut ve iş yeri kiraya veren milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren gelir vergisi beyannamesi sürecinde, 2025 yılı içinde elde edilen kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen uygulamada son tarih 31 Mart 2026 olarak açıklandı.

Kira beyannamesi ne zamana kadar verilecek?

Türkiye’de taşınmaz sahiplerinin konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve çeşitli hakların kiraya verilmesinden elde ettiği gelirler, gelir vergisi kapsamında değerlendiriliyor. 2025 takvim yılına ait kira gelirleri için beyanname verme süresi 1 Mart itibarıyla başlarken, işlemler en geç 31 Mart’a kadar tamamlanacak.

Bu tarihe kadar beyanda bulunmayan mükellefler için gecikme hükümleri devreye girebilecek. Bu nedenle kira geliri elde eden vatandaşların süreci yakından takip etmesi önem taşıyor.

Kira beyannamesi nasıl verilir, nasıl hesaplanır?

2025 yılı içinde konuttan yıllık 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Belirlenen istisna tutarının altında kalan konut gelirleri için ise beyan zorunluluğu bulunmuyor.

Beyan işlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet adresi olan gib.gov.tr üzerinden “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden hazır beyana ulaşmak mümkün. Dileyen mükellefler bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurarak da kira beyannamesi verebiliyor.

Ödemeler hangi tarihte yapılacak?

Tahakkuk eden gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit ve damga vergisi 31 Mart 2026’ya kadar yatırılacak. İkinci taksit için son ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2026 olarak uygulanacak.