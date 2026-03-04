Yeni Şafak
TOKİ İzmir kurasına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi: 500 bin konut İzmir kurası

09:314/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi ve kura listesi, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İzmir'deki 21 bin 20 konutun hak sahipleri bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. Kuraya katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin detaylar da yayımlandı. Böylece başvuru sahipleri, kura süreci öncesinde durumlarını kontrol etme imkânı buldu. İşte TOKİ İzmir kurasına katılacaklar listesi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20  konut için kura çekilişi heyecanı artarak devam ediyor. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, TOKİ İzmir sahipliği kura çekiliş tarihine odaklanmış durumda. 500 bin sosyal konutta İzmir'deki 21 bin 20 konut için hak sahipleri, çekilecek kura ile belirlenecek. İzmir TOKİ kurasına katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. Böylece başvuru sürecini tamamlayan adaylar, listeler üzerinden durumlarını kontrol edebilecek. İşte 500 bin konut projesi kapsamında İzmir kura çekilişine katılacaklar listesine dair detaylar.

TOKİ İzmir kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listesi için tıklayın

