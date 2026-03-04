TOKİ İzmir kurasına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi: 500 bin konut İzmir kurası

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura çekilişi heyecanı artarak devam ediyor. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, TOKİ İzmir sahipliği kura çekiliş tarihine odaklanmış durumda. 500 bin sosyal konutta İzmir'deki 21 bin 20 konut için hak sahipleri, çekilecek kura ile belirlenecek. İzmir TOKİ kurası na katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. Böylece başvuru sürecini tamamlayan adaylar, listeler üzerinden durumlarını kontrol edebilecek. İşte 500 bin konut projesi kapsamında İzmir kura çekilişi ne katılacaklar listesine dair detaylar.