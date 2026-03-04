YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? 2026 YÖKDİL/1 sınav saati ve giriş belgesi detayları

Türkiye’de akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için hazırlıklar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YÖKDİL/1 sınavı, 8 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başlama saati ise 10.15 olarak duyuruldu.

Ocak ayında başvurularını tamamlayan adaylar için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınava girebilmesi için sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026-YÖKDİL/1 sınavı için giriş belgeleri 26 Şubat itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sınava katılacak adaylar, T.C. kimlik numarası ve AİS şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belgelerini alabiliyor.

Sınav giriş belgeleri 8 Mart’a kadar ais.osym.gov.tr adresinden indirilebilecek. Adayların belge çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

YÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlayacak?

ÖSYM takvimine göre 2026-YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Sınav günü adayların belirlenen kurallara dikkat etmesi gerekiyor.

ÖSYM’nin uygulamasına göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın toplam süresi ise 180 dakika olarak uygulanacak.

YÖKDİL sınavına girerken hangi belgeler gerekli?

YÖKDİL sınavına katılacak adayların sınav günü yanlarında bazı belgeleri bulundurmaları zorunlu. Buna göre adayların:

Sınav giriş belgesi

Fotoğraflı nüfus cüzdanı

Fotoğraflı T.C. kimlik kartı

Geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport

belgelerinden birini sınav merkezinde ibraz etmeleri gerekiyor.

YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli?

YÖKDİL sonuçlarının geçerlilik süresi başvuru yapılan alana göre değişiyor. Sınav puanı, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyeti başvurularında 5 yıl boyunca kullanılabiliyor.