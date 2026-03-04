YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? 2026 YÖKDİL/1 sınav saati ve giriş belgesi detayları

2026 yılının ilk YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YÖKDİL/1 sınavının tarihi ve saati netleşti. Ocak ayında başvurularını tamamlayan adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açılırken, sınava katılacak adayların belirlenen saatten sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.
Türkiye’de akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için hazırlıklar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YÖKDİL/1 sınavı, 8 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başlama saati ise 10.15 olarak duyuruldu.
Ocak ayında başvurularını tamamlayan adaylar için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınava girebilmesi için sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2026-YÖKDİL/1 sınavı için giriş belgeleri 26 Şubat itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sınava katılacak adaylar, T.C. kimlik numarası ve AİS şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belgelerini alabiliyor.
Sınav giriş belgeleri 8 Mart’a kadar ais.osym.gov.tr adresinden indirilebilecek. Adayların belge çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
YÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlayacak?
ÖSYM takvimine göre 2026-YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Sınav günü adayların belirlenen kurallara dikkat etmesi gerekiyor.
ÖSYM’nin uygulamasına göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın toplam süresi ise 180 dakika olarak uygulanacak.
YÖKDİL sınavına girerken hangi belgeler gerekli?
YÖKDİL sınavına katılacak adayların sınav günü yanlarında bazı belgeleri bulundurmaları zorunlu. Buna göre adayların:
Sınav giriş belgesi
Fotoğraflı nüfus cüzdanı
Fotoğraflı T.C. kimlik kartı
Geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport
belgelerinden birini sınav merkezinde ibraz etmeleri gerekiyor.
YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli?
YÖKDİL sonuçlarının geçerlilik süresi başvuru yapılan alana göre değişiyor. Sınav puanı, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyeti başvurularında 5 yıl boyunca kullanılabiliyor.
Öte yandan öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanı süresiz olarak geçerli kabul ediliyor.