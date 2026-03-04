Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye'den geçerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İşte MSB'den etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklamasının detayları.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, 'Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.
Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.
Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.
Türk hava sahasına giren İran balistik füzesinin imha edilmesi sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM'yi bilgilendireceği öğrenildi.
AK Parti tarafından İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda tam bir irade ve sarsılmaz bir kapasiteye sahiptir."açıklaması yapıldı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'dan ateşlenen ve Türkiye'ye isabet eden füze ile ilgili açıklama yaptı. Hegseth, İran'dan ateşlenen füzenin NATO'da Madde 5'i harekete geçirip geçirmeyeceği sorusuna "Hayır" diye cevap verdi.
Öte yandan bir başka İran balistik füzesi Türkiye sınırına kuş uçuşu 3-4 km mesafade olan Suriye'nin Kamışlı beldesinde imha edildi.
Suriye medyasından elde edilen verilere göre; İran'dan Suriye hava sahasına ateşlenen balistik füze saat 7.30 sularında ABD'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.