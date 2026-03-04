Emekliye yüzde 7.95 oranlı zam hesabı: İki oran belli oldu! SSK BAĞ-KUR, EYT ve 4C'liye temmuz maaş tablosu

İKİ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,95

Altı aylık sürecin ilk iki verisi netleşti. Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre şubat ayında ise enflasyon yüzde 2,96 oldu. Böylece iki aylık toplam enflasyon yüzde 7,95’e ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 7,95’lik zam oluşmuş durumda. Nihai oran için mart, nisan, mayıs ve haziran ayı verileri beklenecek. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 11 çıkarsa maaşlar yüzde 11, yüzde 13 çıkarsa yüzde 13 oranında artırılacak.