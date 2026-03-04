Emekliye yüzde 7.95 oranlı zam hesabı: İki oran belli oldu! SSK BAĞ-KUR, EYT ve 4C'liye temmuz maaş tablosu

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin ikinci kritik veri de netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık zam hesabında önemli bir eşik aşılırken, ortaya çıkan tablo emekli maaşlarında oluşacak artışın ilk somut sinyallerini verdi.
Emeklilerin temmuz zammına yön verecek enflasyon verileri gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından, 6 aylık hesaplamanın iki aya ait bölümü kesinleşti ve maaş artışına dair ilk güçlü tahminler ortaya çıktı.
EMEKLİLER YILA ARTIŞLI MAAŞLA GİRDİ
2026’ya girerken tüm emeklilerin gelirlerinde artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 12,19 oranında yükseltilirken, en düşük emekli maaşı olarak uygulanan taban aylık ödemesi yüzde 18,48 artırılarak 20 bin liraya çıkarıldı. Böylece kök maaşı düşük olan emeklilerin eline geçen net tutar da yukarı taşınmış oldu.
ÖNCE İKRAMİYE, ARDINDAN TEMMUZ ZAMMI
Emekliler mart ayında Ramazan Bayramı, mayıs ayında ise Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak. Ancak asıl merak edilen konu, temmuz ayında kök aylıklara yansıtılacak ikinci zam oranı. Temmuz artışı, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek.
İKİ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,95
Altı aylık sürecin ilk iki verisi netleşti. Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre şubat ayında ise enflasyon yüzde 2,96 oldu. Böylece iki aylık toplam enflasyon yüzde 7,95’e ulaştı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 7,95’lik zam oluşmuş durumda. Nihai oran için mart, nisan, mayıs ve haziran ayı verileri beklenecek. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 11 çıkarsa maaşlar yüzde 11, yüzde 13 çıkarsa yüzde 13 oranında artırılacak.
EK ÖDEMELER VE TABAN AYLIK DA ARTACAK
Kesin zam oranı 3 Temmuz’da belli olacak. Açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı yalnızca kök aylıklara değil, ek ödemelere de yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta yeni bir artış yapılması da gündeme gelebilecek. En güçlü senaryo, 6 aylık enflasyon oranının en düşük maaşa doğrudan uygulanması yönünde.
EN AZ 22 BİN LİRA SENARYOSU
Halihazırda en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 10 olur ve bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük ödeme 22 bin liraya çıkacak.
Olası artış senaryoları şöyle:
Yüzde 11 zam: 22.200 TL
Yüzde 12 zam: 22.400 TL
Yüzde 13 zam: 22.600 TL
İKİ AYLIK ORANA GÖRE ÖRNEK MAAŞ HESAPLARI (%7,95)
İki aylık enflasyon oranı olan yüzde 7,95’e göre bazı örnek hesaplamalar şöyle:
20.000 TL → 21.590 TL
25.000 TL → 26.988 TL
30.000 TL → 32.385 TL
35.000 TL → 37.783 TL
40.000 TL → 43.180 TL
50.000 TL → 53.975 TL
60.000 TL → 64.770 TL
70.000 TL → 75.565 TL
80.000 TL → 86.360 TL
90.000 TL → 97.155 TL
99.000 TL → 106.871 TL
Diğer tüm maaşlar da aynı oran üzerinden hesaplanıyor.
6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE OLASI ZAM TABLOSU
Temmuzda açıklanacak 6 aylık enflasyon oranına göre maaş artışı doğrudan o oranda olacak. Örneğin:
20.000 TL
%10: 22.000 TL
%11: 22.200 TL
%12: 22.400 TL
%13: 22.600 TL
30.000 TL
%10: 33.000 TL
%11: 33.300 TL
%12: 33.600 TL
%13: 33.900 TL
40.000 TL
%10: 44.000 TL
%11: 44.400 TL
%12: 44.800 TL
%13: 45.200 TL
50.000 TL
%10: 55.000 TL
%11: 55.500 TL
%12: 56.000 TL
%13: 56.500 TL
60.000 TL
%10: 66.000 TL
%11: 66.600 TL
%12: 67.200 TL
%13: 67.800 TL
Kesin tablo, haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek. Önümüzdeki dört aylık veri, milyonlarca emeklinin temmuz ayında alacağı maaşı belirleyecek.