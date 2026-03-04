DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama ekranı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 1389 işçi alımı için kura süreci tamamlandı. Başvuruda bulunan adaylar, noter huzurunda yapılan çekilişin ardından açıklanacak asil ve yedek aday listesi için resmi duyuruyu bekliyor. DSİ kura sonuçlarının 9 Mart 2026 tarihinde kurumun internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) 2026 yılı personel alım sürecinde merak edilen aşamaya gelindi. 1389 işçi alımı kapsamında yapılan kura çekimi tamamlanırken, başvuru yapan adaylar şimdi DSİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrası oluşturulan asil ve yedek aday listelerinin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
DSİ tarafından yapılan duyuruya göre, kura sürecinin ardından oluşturulan listeler 9 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. Sınava tabi tutulmadan doğrudan noter kurasıyla belirlenecek adayların listesi ile sınava çağrılacak adayların listesi, ilgili tarihte DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında ilan edilecek.
Adaylar sonuçları DSİ’nin resmi internet sitesi (dsi.gov.tr) üzerinden takip edebilecek. Kurum tarafından yayımlanacak duyuruda, asil adayların yanı sıra yedek adayların isim listeleri de yer alacak.
DSİ kura sonuçları nereden sorgulanır?
Kura çekimi sonuçları ve aday listeleri, DSİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlara kurumun duyuru sayfasından ulaşabilecek ve isim listeleri üzerinden durumlarını kontrol edebilecek.
DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DSİ işçi alımında kadro ve branş dağılımı
DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 1389 personelin 1305’i noter kurası, 84’ü ise sınav yöntemi ile belirlenecek.
Noter kurasıyla alınacak kadroların dağılımı şöyle:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavla yapılacak alımlarda ise 84 operatör kadrosu için değerlendirme süreci uygulanacak.