DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama ekranı

17:474/03/2026, Çarşamba
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 1389 işçi alımı için kura süreci tamamlandı. Başvuruda bulunan adaylar, noter huzurunda yapılan çekilişin ardından açıklanacak asil ve yedek aday listesi için resmi duyuruyu bekliyor. DSİ kura sonuçlarının 9 Mart 2026 tarihinde kurumun internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) 2026 yılı personel alım sürecinde merak edilen aşamaya gelindi. 1389 işçi alımı kapsamında yapılan kura çekimi tamamlanırken, başvuru yapan adaylar şimdi DSİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrası oluşturulan asil ve yedek aday listelerinin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ tarafından yapılan duyuruya göre, kura sürecinin ardından oluşturulan listeler 9 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. Sınava tabi tutulmadan doğrudan noter kurasıyla belirlenecek adayların listesi ile sınava çağrılacak adayların listesi, ilgili tarihte DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında ilan edilecek.


Adaylar sonuçları DSİ’nin resmi internet sitesi (dsi.gov.tr) üzerinden takip edebilecek. Kurum tarafından yayımlanacak duyuruda, asil adayların yanı sıra yedek adayların isim listeleri de yer alacak.


DSİ kura sonuçları nereden sorgulanır?

Kura çekimi sonuçları ve aday listeleri, DSİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlara kurumun duyuru sayfasından ulaşabilecek ve isim listeleri üzerinden durumlarını kontrol edebilecek.

DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


DSİ işçi alımında kadro ve branş dağılımı

DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 1389 personelin 1305’i noter kurası, 84’ü ise sınav yöntemi ile belirlenecek.


Noter kurasıyla alınacak kadroların dağılımı şöyle:


210 usta yardımcısı


154 aşçı yardımcısı


154 şoför


140 düz işçi


116 bakımcı-yağcı


105 sürveyan


69 sondaj işçisi


66 treyler operatör yardımcısı


64 laborant yardımcısı


59 teknisyen


58 topoğraf


44 bekçi


19 su dağıtım teknisyeni


15 akaryakıtçı


13 hidrolog yardımcısı


7 jeofizik teknisyeni


5 alet operatörü


2 teknik ressam


2 pompaj istasyonu operatörü


1 döşemeci yardımcısı


1 fotoğrafçı


1 kompresör operatörü


Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavla yapılacak alımlarda ise 84 operatör kadrosu için değerlendirme süreci uygulanacak.

#dsi̇
#devlet su i̇şleri
#işçi alımı
#kura sonuçları
#1389 işçi alımı
#personel alımı
#kamu personel alımı
#noter huzurunda kura
#asil aday listesi
#dsi̇ işçi alımı 2026
#kamu iş ilanları
#istihdam
#DSİ kura sonuçları
