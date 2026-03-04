DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama ekranı

DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ tarafından yapılan duyuruya göre, kura sürecinin ardından oluşturulan listeler 9 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. Sınava tabi tutulmadan doğrudan noter kurasıyla belirlenecek adayların listesi ile sınava çağrılacak adayların listesi, ilgili tarihte DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında ilan edilecek.





Adaylar sonuçları DSİ’nin resmi internet sitesi (dsi.gov.tr) üzerinden takip edebilecek. Kurum tarafından yayımlanacak duyuruda, asil adayların yanı sıra yedek adayların isim listeleri de yer alacak.