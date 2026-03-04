Apple, uzun süredir beklenen uygun fiyatlı yeni modeli iPhone 17e’yi resmen tanıttı. A19 işlemciden güç alan cihaz, performans ve enerji verimliliğini bir araya getirirken 256 GB başlangıç depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. 48 MP ana kamera ile gelişmiş fotoğraf ve video deneyimi sunan iPhone 17e, 15W MagSafe desteği sayesinde hızlı ve pratik kablosuz şarj imkânı da sağlıyor. Apple’ın yeni modeli Türkiye’de 54.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Kullanıcılar için merak edilen iPhone 17e ön sipariş tarihi ve tüm teknik özellikler de tanıtımla birlikte netleşti.

1 /5 Apple, daha geniş kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlayan yeni modeli iPhone 17E’yi resmen tanıttı. Şirketin yeni nesil A19 Bionic işlemcisinden güç alan cihaz, performans ve enerji verimliliği açısından dikkat çekiyor. 256 GB başlangıç depolama kapasitesiyle gelen modelde 48 megapiksel ana kamera yer alırken, manyetik aksesuar ve kablosuz şarj ekosistemi için MagSafe desteği de bulunuyor.

2 /5 Cihaz 15W kablosuz şarjı destekliyor. Apple’ın daha uygun fiyatlı segmentte konumlandırdığı iPhone 17e’nin Türkiye başlangıç fiyatı ise açıklandı.

3 /5 IPHONE 17E TÜRKİYE ÖN SİPARİŞİ NE ZAMAN? Apple Inc., iPhone 17e modelinin 4 Mart Çarşamba gününden itibaren ön siparişe açılacağını duyurdu. Resmi satış tarihi ise 11 Mart olarak duyuruldu. Cihaz, kutudan iOS 26 işletim sistemiyle çıkacak ve Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek.

4 /5 IPHONE 17E TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? iPhone 17e'nin kalbinde Apple'ın yeni nesil A19 işlemcisi yer alıyor. 6.1 inç büyüklüğündeki Super Retina XDR ekran, 2532x1170 piksel çözünürlük ve 1200 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. WiFi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği de bağlantı tarafındaki diğer öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.