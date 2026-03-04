Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: Gündem düşürülen İran füzesi

22:364/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda bölgedeki son durumu değerlendirerek, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusunu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füzeyi ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.



