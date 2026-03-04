Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 5. gününde! İran: Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' 10 petrol tankerini vurduk

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 5. gününde! İran: Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' 10 petrol tankerini vurduk

07:334/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'ın başkenti Tahran’da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği açıklandı. İran, Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
07.32:
CENTCOM: İran'a saldırılarda 50 binden fazla asker görev alıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı.

07.11:
İsrail’in Lübnan’ı hedef alan son saldırılarında en az 10 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
06.48:
İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
05.46:
İran'ın başkenti Tahran’da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği bildirildi.
04.51:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.
04.41:
Kuveyt: Ülkeye yönelik bazı hava saldırıları önlendi

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini bildirdi.

04.03:
İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu

İran'da başta başkent Tahran'da olmak üzere İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

01.21:
İran, Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

#İsfahan
#Senendec
#Tahran
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira geliri olan milyonları ilgilendiriyor: Kira beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hesaplanır? 2026 kira beyannamesi son tarih