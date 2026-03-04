İran'ın nüfusu kaç? İran'da kimler, hangi etnik gruplar yaşıyor?

Kadim bir tarihe ve stratejik bir konuma sahip olan İran, 2026 yılı itibarıyla 93 milyonluk devasa nüfusu ve Perslerden Türklere, Kürtlerden Beluçlara uzanan çok katmanlı etnik yapısıyla bölgesel gücünü korumaya devam ediyor.
İran, resmî adıyla İran İslam Cumhuriyeti Batı Asya'da yer alan bir ülkedir.
Nüfus yoğunluğu Tahran'da
Ortadoğu’nun en büyük ülkelerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti, demografik yapısındaki hareketlilik ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekiyor. Son verilere göre ülke nüfusu 93 milyon sınırını aşarken, bu nüfusun yaklaşık %73'ü şehirlerde, özellikle de 9 milyonu aşkın sakiniyle başkent Tahran'da yaşıyor.
Etnik Yelpaze: Kim Kimdir?
İran, sadece tek bir kimlikten oluşmayan, adeta bir "etnik mozaiği" andıran bir yapıya sahiptir. Ülkedeki en büyük gruplar şunlardır:
Farslar: Nüfusun yaklaşık %61'ini oluşturarak en büyük etnik grubu teşkil ederler.
Azerbaycan Türkleri: Yaklaşık %16-18'lik oranla ülkenin en büyük azınlık grubudur ve özellikle kuzeybatı bölgelerinde yoğundurlar.
Kürtler: Nüfusun yaklaşık %10'unu oluştururlar; ağırlıklı olarak Irak ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşarlar.
Lurlar ve Beluçlar: Ülkenin batı ve güneydoğu kesimlerinde yerleşik olan bu gruplar, İran’ın geleneksel dokusunun önemli parçalarıdır.
Diğer Gruplar: Araplar, Türkmenler, Kaşkaylar ve Ermeniler gibi topluluklar da İran’ın kültürel çeşitliliğine katkı sağlamaktadır.