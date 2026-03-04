İran'ın nüfusu kaç? İran'da kimler, hangi etnik gruplar yaşıyor?

Nüfus yoğunluğu Tahran'da





Ortadoğu’nun en büyük ülkelerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti, demografik yapısındaki hareketlilik ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekiyor. Son verilere göre ülke nüfusu 93 milyon sınırını aşarken, bu nüfusun yaklaşık %73'ü şehirlerde, özellikle de 9 milyonu aşkın sakiniyle başkent Tahran'da yaşıyor.