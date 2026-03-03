Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Mart Ziraat Türkiye Kupası günün maç programı ve yayın bilgileri

17:393/03/2026, Salı
Günün maç programı
Günün maç programı

3 Mart 2026 Salı günü futbol takvimi yoğun. Ziraat Türkiye Kupası’nda A Grubu karşılaşmaları oynanırken, akşam saatlerinde Alanyaspor–Galatasaray ve Başakşehir–Trabzonspor maçları öne çıkıyor. İngiltere Premier Lig’de ise Liverpool’un sahaya çıkacağı mücadele dahil kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

3 Mart 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. ve son hafta heyecanı başlarken, A Grubu müsabakaları bugün sahne alacak. Aynı gün İngiltere Premier Lig’de de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları futbol gündemini belirleyecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son hafta başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun organize ettiği Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabının son virajına girildi. 4. hafta kapsamında A Grubu maçları 3 Mart Salı günü oynanacak. B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu müsabakaları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından, gruplarında ilk iki sırayı alan altı takım ile en iyi iki grup üçüncüsü olmak üzere toplam sekiz ekip çeyrek finale yükselecek. Bu aşama, kupada yoluna devam edecek takımların netleşmesi açısından belirleyici olacak.

Günün öne çıkan karşılaşmaları

Bugün kupada dört mücadele futbolseverlerle buluşacak. Program şöyle:

13:00 | Fethiyespor – Karagümrük A Spor

15:30 | İstanbulspor – Boluspor A Spor

20:30 | Alanyaspor – Galatasaray A Haber

20:30 | Rams Başakşehir – Trabzonspor A Spor

Akşam seansında oynanacak Alanyaspor–Galatasaray karşılaşması ile Başakşehir–Trabzonspor mücadelesi, zirve yarışı ve çeyrek final hesapları açısından dikkatle takip edilecek.

Premier Lig’de kritik randevular

İngiltere Premier Lig’de de 3 Mart akşamı önemli maçlar var. Avrupa kupaları hattını ve küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmaların programı şu şekilde:

22:30 | Bournemouth – Brentford

22:30 | Everton – Burnley

22:30 | Leeds United – Sunderland

22:45 | Port Vale – Bristol City

23:15 | Wolverhampton – Liverpool

Özellikle Wolverhampton–Liverpool mücadelesi, üst sıraları ilgilendiren tablo açısından öne çıkıyor. 3 Mart 2026 maç programı, hem Türkiye’de hem İngiltere’de futbol gündemini belirleyecek.

