Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Mart Ziraat Türkiye Kupası günün maç programı ve yayın bilgileri

3 Mart 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. ve son hafta heyecanı başlarken, A Grubu müsabakaları bugün sahne alacak. Aynı gün İngiltere Premier Lig’de de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları futbol gündemini belirleyecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son hafta başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun organize ettiği Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabının son virajına girildi. 4. hafta kapsamında A Grubu maçları 3 Mart Salı günü oynanacak. B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu müsabakaları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından, gruplarında ilk iki sırayı alan altı takım ile en iyi iki grup üçüncüsü olmak üzere toplam sekiz ekip çeyrek finale yükselecek. Bu aşama, kupada yoluna devam edecek takımların netleşmesi açısından belirleyici olacak.

Günün öne çıkan karşılaşmaları

Bugün kupada dört mücadele futbolseverlerle buluşacak. Program şöyle:

13:00 | Fethiyespor – Karagümrük A Spor

15:30 | İstanbulspor – Boluspor A Spor

20:30 | Alanyaspor – Galatasaray A Haber

20:30 | Rams Başakşehir – Trabzonspor A Spor

Akşam seansında oynanacak Alanyaspor–Galatasaray karşılaşması ile Başakşehir–Trabzonspor mücadelesi, zirve yarışı ve çeyrek final hesapları açısından dikkatle takip edilecek.

Premier Lig’de kritik randevular

İngiltere Premier Lig’de de 3 Mart akşamı önemli maçlar var. Avrupa kupaları hattını ve küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmaların programı şu şekilde:

22:30 | Bournemouth – Brentford

22:30 | Everton – Burnley

22:30 | Leeds United – Sunderland

22:45 | Port Vale – Bristol City

23:15 | Wolverhampton – Liverpool