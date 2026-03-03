ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman?

Kamuya atanmak isteyen binlerce adayın gözü 2026 yılı personel alımlarına çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 15 bin personel alımı, adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görev almak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken; başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlar merak konusu oldu.

1 /4 2026 yılında kamuya giriş hedefleyen adaylar için kritik süreç başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılması beklenen 15 bin personel alımı kapsamında, özellikle adliyeler ve ceza infaz kurumlarına yapılacak atamalara ilişkin detaylar yoğun şekilde araştırılıyor.

2 /4 ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre kapsamlı personel alımına ilişkin ilan metninde son aşamaya gelindi ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

3 /4 Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yayımlanacağı belirtilen başvuru kılavuzunda kadro dağılımı, kontenjan sayıları ile genel ve özel başvuru şartları ayrıntılı şekilde yer alacak. Sürecin resmen başlamasının ardından lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurularını e-Devlet sistemi ya da Adalet Bakanlığının resmi internet platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.