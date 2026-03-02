Kamu bankalarında promosyon tutarları





VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, Troy Emekli Kredi Kartı üzerinden yapılacak harcamalarla ek kazanç imkânı sağlıyor. Kampanyanın Mart ayında da sürmesi bekleniyor.





Halkbank ise üç yıl taahhüt veren emeklilere maaş aralığına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapıyor. Ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL’nin altında olan hak sahiplerine de 5 bin TL promosyon veriliyor.





Ziraat Bankası’nda promosyon tutarı 5 bin TL’den başlayıp 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. İlk kez emekli olan ya da maaşını taşıyanlara faizsiz kredi ve nakit avans imkânları da sunuluyor. Promosyondan yararlanmak için üç yıllık taahhüt yeterli görülüyor.