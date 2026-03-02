Mart 2026 itibarıyla kamu ve özel bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden şekillendi. SGK emeklileri için nakit ödemeler 12 bin TL’den başlayıp, ek koşullarla 31 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Maaşını taşıyan ve üç yıl taahhüt veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için banka banka güncel promosyon tutarları netleşti.
Türkiye genelinde milyonlarca SGK emeklisini ilgilendiren emekli promosyon kampanyaları, Mart 2026 döneminde yeniden gündeme geldi. Artan emekli maaşları sonrası bankalar arasındaki rekabet hız kazanırken, kamu ve özel bankalar hem nakit ödeme hem de ek avantajlarla emeklilere ulaşmaya çalışıyor. Üç yıl maaş alma taahhüdü karşılığında verilen promosyon tutarları, ek kampanyalarla birlikte 31 bin TL’ye kadar yükseliyor.
Kamu bankalarında promosyon tutarları
VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, Troy Emekli Kredi Kartı üzerinden yapılacak harcamalarla ek kazanç imkânı sağlıyor. Kampanyanın Mart ayında da sürmesi bekleniyor.
Halkbank ise üç yıl taahhüt veren emeklilere maaş aralığına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapıyor. Ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL’nin altında olan hak sahiplerine de 5 bin TL promosyon veriliyor.
Ziraat Bankası’nda promosyon tutarı 5 bin TL’den başlayıp 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. İlk kez emekli olan ya da maaşını taşıyanlara faizsiz kredi ve nakit avans imkânları da sunuluyor. Promosyondan yararlanmak için üç yıllık taahhüt yeterli görülüyor.
Özel bankalarda rekabet arttı
Garanti BBVA, maaş aralığına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Buna ek olarak kredi kartı, avans hesap ve sigorta işlemlerine bağlı bonuslarla toplam ödeme 25 bin TL seviyelerine yaklaşabiliyor.
Akbank’ta temel promosyon 15 bin TL’ye kadar çıkarken, otomatik fatura talimatı, davet kampanyası ve kredi kartı harcamalarıyla toplam ödül 30 bin TL’ye ulaşabiliyor. ING ise koşulsuz nakit promosyonu 15 bin TL’ye kadar belirlerken, ek avantajlarla toplam tutarı 28 bin TL seviyesine taşıyor.
DenizBank’ta maaş dilimine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapılırken, ek ürün kullanımına bağlı olarak toplam promosyon 27 bin TL’ye kadar çıkıyor.
30 bin TL ve üzeri promosyon veren bankalar
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar nakit ödeme sunarken, ek kampanyalarla 9 bin TL’ye kadar ilave avantaj sağlıyor.
TEB, iki veya daha fazla otomatik fatura talimatı şartıyla toplam 21 bin TL’ye varan promosyon imkânı tanıyor.
Yapı Kredi, üç yıllık taahhüt karşılığında maaş aralığına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında ödeme yapıyor; ek şartlarla toplam promosyon 30 bin TL’ye kadar yükseliyor.
QNB ise maaş tutarına bağlı olarak 8 bin 500 TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ek koşullarla toplam ödeme 31 bin TL seviyesine ulaşıyor. Kampanyanın Mart ayında da devam etmesi bekleniyor.
Mart 2026 itibarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için en yüksek emekli promosyonu veren banka sorusu yeniden gündeme gelirken, toplam ödeme tutarları bankaların sunduğu ek ürün ve hizmetlere göre değişkenlik gösteriyor.
İşte banka banka emekli promosyon tutarları - Mart 2026
VakıfBank: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon. Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarına bağlı olarak toplam kazanç 30.000 TL seviyesine yaklaşabiliyor.
Halkbank: Maaş aralığına göre 8.000 TL – 12.000 TL arasında promosyon. Ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme.
Ziraat Bankası: 5.000 TL’den başlayıp 12.000 TL’ye kadar promosyon. Ayrıca faizsiz kredi ve nakit avans imkânı sunuluyor.
Garanti BBVA: 6.250 TL – 15.000 TL arası nakit promosyon. Ek kampanyalarla toplam ödeme 25.000 TL’ye yaklaşabiliyor.
Akbank: 15.000 TL’ye kadar ana promosyon. Fatura talimatı ve kredi kartı kampanyalarıyla toplam tutar 30.000 TL’ye çıkabiliyor.
ING: 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon. Ek avantajlarla toplam ödeme 28.000 TL’ye kadar ulaşıyor.
DenizBank: 5.000 TL – 12.000 TL arası promosyon. Ek ürün kullanımıyla toplam tutar 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
İş Bankası: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon. Ek avantajlarla birlikte toplam ödeme 24.000 TL seviyesine ulaşabiliyor.
TEB: 12.000 TL ana promosyon, ek şartlarla birlikte toplam 21.000 TL’ye kadar ödeme.
Yapı Kredi: 6.250 TL – 15.000 TL arası promosyon. Ek koşullarla toplam 30.000 TL’ye kadar ödeme.
QNB: 8.500 TL – 20.000 TL arası nakit promosyon. Ek kampanyalarla toplam ödeme 31.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.