TOKİ İzmir 21 bin 20 konut kura çekimi tarihi: TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet hak sahipliği sorgulama

21:452/03/2026, Pazartesi
TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir’e ayrılan 21 bin 20 konut için kura takvimi açıklandı. 11 ilçeyi kapsayan projede hak sahipleri 6 Mart Cuma günü belirlenecek. İsim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı, sonuçlar ise noter onayının ardından erişime açılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura süreci başlıyor. Başvurularını tamamlayan ve şartları karşılayan adaylar için TOKİ İzmir kura tarihi 6 Mart Cuma olarak duyuruldu. Gözler şimdi hem kura çekimine hem de sonuç ekranına çevrildi.

İzmir kura çekim tarihi ve süreç


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilan ettiği takvime göre, İzmir genelindeki projelerde hak sahipleri 6 Mart’ta yapılacak çekilişle belirlenecek. 11 ilçeyi kapsayan sosyal konut hamlesi, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefliyor. Kura işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar resmi kanallar üzerinden ilan edilecek.

İsim listesi yayımlandı


TOKİ İzmir kura çekimi öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listesi kamuoyuna açıldı. Adaylar, TOKİ’nin resmi internet sitesine girerek başvuru durumlarını kontrol edebiliyor. Böylece kura gününden önce hak sahipliği için ön değerlendirme sonuçları netleşmiş oldu.

TOKİ İZMİR KURASI KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir’de ilçe bazlı konut dağılımı


Projede en yüksek pay Menemen’e ayrıldı. Merkez Menemen’de 15 bin konut planlanırken; Aliağa’da 1.200, Bergama’da 740, Dikili’de 500, Foça’da 1.000, Güzelbahçe’de 250, Karaburun’da 80, Kemalpaşa’da 1.000, Seferihisar’da 500, Selçuk’ta 500 ve Urla’da 250 konut inşa edilecek.

Sonuçlar nasıl öğrenilecek?


Kura çekiminin tamamlanmasının ardından TOKİ kura sonuçları, noter onayı sonrası www.toki.gov.tr adresinde ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak hak sahipliği bilgilerine ulaşabilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Teslim tarihi 2027 olarak açıklandı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin konut projesinde ilk teslimlerin Mart 2027’de yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda İzmir TOKİ konutlarının da belirlenen takvim doğrultusunda etap etap hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

