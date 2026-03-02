TOKİ İzmir 21 bin 20 konut kura çekimi tarihi: TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet hak sahipliği sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura süreci başlıyor. Başvurularını tamamlayan ve şartları karşılayan adaylar için TOKİ İzmir kura tarihi 6 Mart Cuma olarak duyuruldu. Gözler şimdi hem kura çekimine hem de sonuç ekranına çevrildi.