Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını sarsarak akaryakıt fiyatlarında sert artışa yol açtı. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla dünya petrol arzının önemli bir bölümü sekteye uğrarken, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları piyasadaki risk algısını artırdı. Bu gelişmelerin ardından Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13’e varan yükselişle son 14 ayın zirvesine çıktı. Küresel petrol fiyatlarındaki sert hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 10 kuruş zam beklendiği öğrenildi. İşte, 3 Mart 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları.

2 /6 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 58.40 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 60.40 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 58.24 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 60.24 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.69 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? Ankara'da benzin litre fiyatı: 59.34 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 61.50 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İzmir’de benzin litre fiyatı: 59.62 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 61.77 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.09 TL