TOKİ Çorum kurasına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi: 500 bin konut Çorum kurası

500 bin sosyal konut hedefi kapsamında hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde Çorum için geri sayım başladı. TOKİ tarafından inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekim tarihi henüz açıklanmazken, kura çekilişinin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Kongre Salonu'nda gerçekleşeceği duyuruldu. TOKİ’nin açıklamasına göre, kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Çorum’da büyük heyecan oluşturan kura çekilişi öncesinde hak sahipleri netleşirken, gözler canlı olarak yapılacak kura organizasyonuna çevrildi. İşte TOKİ Çorum kurasına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi.

1 /59 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da yapılacak kura çekimine ilişkin tarih henüz resmi olar duyurulmadı. Kura öncesinde ise projede kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Çorum kura çekiliş listesine ilişkin tüm detaylar.

2 /59

3 /59

4 /59

5 /59

6 /59

7 /59

8 /59

9 /59

10 /59

11 /59

12 /59

13 /59

14 /59

15 /59

16 /59

17 /59

18 /59

19 /59

20 /59

21 /59

22 /59

23 /59

24 /59

25 /59

26 /59

27 /59

28 /59

29 /59

30 /59

31 /59

32 /59

33 /59

34 /59

35 /59

36 /59

37 /59

38 /59

39 /59

40 /59

41 /59

42 /59

43 /59

44 /59

45 /59

46 /59

47 /59

48 /59

49 /59

50 /59

51 /59

52 /59

53 /59

54 /59

55 /59

56 /59

57 /59

58 /59