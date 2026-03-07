TOKİ İstanbul kura çekilişine katılacaklar listesi: 500 bin konut İstanbul kurası

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde süreç tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul’da yapılması planlanan 100 bin sosyal konut için başvuru yapan vatandaşlar ise TOKİ kura takvimine odaklanmış durumda. Henüz TOKİ tarafından İstanbul kura çekiliş tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, başvuru sahipleri “TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Kura sürecine dair gelişmeleri takip eden vatandaşlar, isimlerinin yer aldığı listeyi ve başvuru durumlarını TOKİ’nin resmi sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor. İşte İstanbul TOKİ kura çekiliş listesi sorgulama ekranı.
En yüksek konut sayısına sahip illerden biri olan İstanbul için TOKİ kura çekim tarihleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri 29 Aralık 2025’te başlamış ve illere göre aşamalı şekilde devam etmektedir. Ancak İstanbul için kura çekim tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle İstanbul’da başvuru yapan vatandaşlar hem kura takviminin hem de hak sahiplerinin yer alacağı isim listesinin duyurulmasını bekliyor.
TOKİ’nin güncel duyurularına göre İstanbul için kesinleşmiş kura tarihi ve saat bilgisi henüz resmî olarak açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Şubat–1 Mart tarihleri arasında kura çekimi yapılacak illeri sosyal medya hesabından duyurdu. Bu hafta kurası çekilecek iller arasında İstanbul yer almadı.
İstanbul TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde İstanbul TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı. TOKİ İstanbul kura listesi talep.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.