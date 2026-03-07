Emeklinin promosyon yarışı kızıştı: 100 bin TL promosyon fırsatı! En yüksek ödeme yapan bankalar hangileri?

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA REKABET KIZIŞTI

Bankaların emeklilere sunduğu maaş promosyonlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yılın başında 25 bin ile 31 bin lira arasında değişen nakit promosyon ödemeleri, şubat ayı itibarıyla birçok bankada 30 bin lira seviyelerine yaklaştı.

Mevcut durumda bankalar tarafından sunulan en yüksek nakit promosyon tutarı 31 bin lira seviyesinde bulunuyor.