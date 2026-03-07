Yeni Şafak
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 7 Mart 2026 hava durumu raporu

08:597/03/2026, Saturday
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji 7 Mart 2026 hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mart Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte buzlanma bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nerede var?

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

