TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular 10 Kasım ile 19 Aralık tarihleri arasında alındı ve başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekilişlerine geçildi. Sosyal konut kuralarında artık sona yaklaşılırken proje kapsamında yapılacak konutların 80 ve 65 metrekare büyüklüğünde iki farklı 2+1 daire ile 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacağı açıklandı. 81 ilde hayata geçirilecek projede konut fiyatları ile aylık taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerine göre farklılık gösterecek. TOKİ tarafından açıklanan ödeme planına göre taksitler 6 bin 750 TL’den başlayacak. Projede peşinat oranı, vade seçenekleri ve il il ödeme planına ilişkin detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.
TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvurular 19 Aralık'ta tamamlandı. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut peşinat, vade ve taksit ödemeleri nedir, nasıl olacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut peşinat, vade ve taksit ödeme plan
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.