APP PLAKA NEDİR NASIL ANLAŞILIR?





APP plakalar, harf ve rakamları kalın, belirgin ve çıkıntılı bir tasarıma sahiptir. Bu tasarım, estetik açıdan dikkat çekici olmasının yanı sıra, okunabilirliği de artırır. Standart plakalar ise daha düz ve sade bir tasarımdan oluşur.





Standart ölçüler dışında üretilen, yazı karakteri ve aralıkları değiştirilmiş olan bu plakalar; estetik amaçlarla tercih edilse de resmi plaka standartlarına uymadığı için yasal olarak geçersiz kabul ediliyor.





APP PLAKA CEZASI NE KADAR?





Yetkisiz atölyelerde basılan ve resmi güvenlik unsurlarını barındırmayan bu plakaları araçlarında kullananlar için yaptırımlar oldukça ağır:

• İlk yakalanmada: Sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuluyor ve araç 30 gün boyunca trafikten men ediliyor.

• İkinci defa yakalanmada: İhlalin tekrarı durumunda ceza ikiye katlanarak 280 bin TL'ye çıkıyor.







