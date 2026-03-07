İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ TARİHİ AYRINTI! TOKİ 500 Bin Sosyal Konut İstanbul kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul kura sonucu e-devlet ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kura süreci il il ilerliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede Ankara etabının tamamlanmasının ardından gözler İstanbul’a çevrildi. Megakentte konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi, İstanbul TOKİ kura tarihlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor.
TOKİ’nin Türkiye genelinde etap etap gerçekleştirdiği sosyal konut kuralarında Ankara süreci sona erdi. Şimdi gözler İstanbul etabına çevrildi. Başvuru yapan vatandaşlar, İstanbul’da yapılacak kura çekilişlerinin tarihini ve hak sahiplerinin ne zaman belirleneceğini merak ediyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ
TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi henüz belli olmadı. Kura tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
TOKİ 2-8 MART KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!
TOKİ 2-8 Mart kura takvimi açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 il için kura takvimini duyurdu.
3 Mart Salı günü Ankara 31.073 konut
4 Mart Çarşamba günü Muğla 6.417 konut
6 Mart Cuma İzmir 21.020 konut
6 Mart Cuma Hatay 13.289 konut
TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.