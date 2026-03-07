İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ TARİHİ AYRINTI! TOKİ 500 Bin Sosyal Konut İstanbul kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul kura sonucu e-devlet ekranı

TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.