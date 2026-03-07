Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Nato'nun en güçlü orduları sıralandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Nato'nun en güçlü orduları sıralandı! Türkiye kaçıncı sırada?

09:077/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dünyada art arda yaşanan jeopolitik gerilimler askeri güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ile ABD arasındaki tansiyon ve son olarak Pakistan ile Afganistan hattında yükselen gerilim, dünya genelinde orduların askeri kapasitesini yeniden tartışmaya açtı. ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2026 yılı için hazırladığı “NATO’nun en güçlü orduları” listesini yayımladı. Listede NATO üyesi ülkelerin askeri gücü sıralanırken, Türkiye’nin konumu dikkat çekti.

Küresel ölçekte artan askeri gerilimler ülkelerin savunma kapasitelerini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken İran ile ABD arasında yaşanan gelişmeler ve Pakistan–Afganistan hattındaki yeni gerilim, dünya kamuoyunun dikkatini askeri güç sıralamalarına çevirdi. ABD merkezli Global Firepower tarafından açıklanan 2026 NATO askeri güç listesinde Türkiye’nin sıralamadaki yeri öne çıkan başlıklardan biri oldu.

20-BELÇİKA

19-MACARİSTAN

18-ÇEKYA

17-ROMANYA

16-FİNLANDİYA

15-DANİMARKA

14-NORVEÇ

13-PORTEKİZ

12-HOLLANDA

11.YUNANİSTAN

10-KANADA

9-İSVEÇ

8-POLONYA

7-İSPANYA

6-ALMANYA

5-İTALYA

4-TÜRKİYE

3-BİRLEŞİK KRALLIK

2-FRANSA

1-ABD

#NATO
#ordu
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete 7 Mart atama ve görevden alma kararları