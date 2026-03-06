2026 yılının YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını 21-29 Ocak tarihlerinde tamamlayan adayların gözü, ÖSYM sınav takvimine döndü. Adayların, 8 Mart tarihine kadar YÖKDİL sınav giriş belgelerini alması gerekiyor. YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 YÖKDİL ÖSYM sonuç bilgisi...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonrası gözler sınav sonuçlarına çevrildi. İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan sınavın sonuçları, adayların lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik başvurularında önemli bir kriter olacak. ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi haberimizde derledik. Açıklanan sonuçlar, sınav tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. İşte 2026 YÖKDİL/1 sınav sonuç tarihi...
YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
2026-YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart Pazar günü saat 10.15’te gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.
2026 YÖKDİL/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
2026-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlanmadı. 8 Mart tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın soru cevapları ÖSYM ekranından erişime açılacak.
2026 YÖKDİL CEVAP ANAHTARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2026-YÖKDİL/1 GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak olan 2026-YÖKDİL/1 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 26 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Öte yandan, 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınavda adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
YÖKDİL-1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
YÖKDİL-1 sınavında adaylara kendi seçtikleri uzmanlık alanından toplam 80 soru yöneltilecek. Bu 80 sorunun çözümü için verilen süre ise 180 dakikadır. Çoktan seçmeli (5 şıklı) sorulardan oluşan sınavda, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemediği için adayların tüm soruları yanıtlaması puan avantajı sağlamaktadır.