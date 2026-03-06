Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı'ndan gerilim bölgesindeki Türk vatandaşlara çağrı: Duyuruları takip edin

16:106/03/2026, Cuma
Acil durum hatları ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet veriyor.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Keçeli, saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin ve bakanlığın konsolosluk birimlerinin kesintisiz şekilde hizmet verdiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde;

Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Temsilciliklerimizin acil durum hatları ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat esasıyla göre vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir.

Anılan dört ülkedeki vatandaşlarımızın kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman’a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye’ye dönüşleri mümkün olabilecektir. Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir.

Koşullar anlık olarak değiştiğinden, vatandaşlarımızın ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri önem arz etmektedir.



#Öncü Keçeli
#Dışişleri Bakanlğı
#Türk vatandaşları
