Bir balistik füzenin maliyeti ne kadar? İŞTE SAVAŞIN MALİYETİ! Her saat bilanço katlanıyor...

Gerçek zamanlı maliyet takibi

Çevrimiçi olarak yayına giren iran-cost-ticker.com adlı site ise savaşın maliyetini günlük olarak tahmini bir modelle hesaplıyor. Sitedeki verilere göre, ilk günden bu yana genel maliyet yaklaşık 2 milyar 276 bin dolar. Bu rakam her geçen dakika artıyor. Sitedeki hesaplamalara göre savaşın saatlik bedeli 9,16 milyon dolar. Günlük ise yaklaşık 220 milyon dolar.