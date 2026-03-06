Bir balistik füzenin maliyeti ne kadar? İŞTE SAVAŞIN MALİYETİ! Her saat bilanço katlanıyor...

28 Şubat’ta başlayan ABD’nin "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke Operasyonu) olarak adlandırdığı İran’a yönelik saldırılar ve ardından gelen misillemelerle Orta Doğu adeta ateş çemberine dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, ‘operasyonun’ birkaç hafta sürebileceğini söylerken, savaşın Washington’a maliyetini takip eden bir web sitesi açıldı.
Trump, İran'a yönelik saldırılarının "4-5 haftadan daha uzun" sürebileceğini söyledi. Peki bunun ABD'ye ekonomik maliyeti ne olur?
İlk 24 Saatin Bilançosu
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle yanıt bulan, karşılıklı saldırıların bugün beşinci günü. ABD ordusunun İran'a yönelik askeri harekatının ilk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcadığı hesaplandı.
Yığınak Maliyeti: Uçakların bölgeye sevki ve düzinelerce deniz aracının konuşlandırılmasının ek olarak 630 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.Günlük İşletme: Bölgedeki her bir uçak gemisi grubunun günlük işletme maliyeti ise yaklaşık 6,5 milyon dolar.
Gerçek zamanlı maliyet takibi
Çevrimiçi olarak yayına giren iran-cost-ticker.com adlı site ise savaşın maliyetini günlük olarak tahmini bir modelle hesaplıyor. Sitedeki verilere göre, ilk günden bu yana genel maliyet yaklaşık 2 milyar 276 bin dolar. Bu rakam her geçen dakika artıyor. Sitedeki hesaplamalara göre savaşın saatlik bedeli 9,16 milyon dolar. Günlük ise yaklaşık 220 milyon dolar.
Diğer maliyetler ise şöyle:
Tomahawk seyir füzelerinin birim maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar.
Terminal High Altitude Area Defense (THAAD): 12 milyon dolar
50 bin asker