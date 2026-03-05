Hurda araç teşviki 2026: 25 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV’siz sıfır araç gelecek mi? Hurda araç teşviki son durum

Türkiye’de milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi, 2026 yılına girilirken yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yerli üretim sıfır araç alımında vergi avantajı sağlanabileceği konuşulurken, özellikle “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik ÖTV muafiyeti iddiaları dikkat çekiyor. Ancak merak edilen en kritik soru hâlâ yanıt bekliyor: Hurda teşviki yasası TBMM’den geçti mi, ÖTV’siz araç düzenlemesi gerçekten yürürlüğe girecek mi? Meclis kulislerinden gelen son bilgiler ve sektör değerlendirmeleri, düzenlemenin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor.
Türkiye’de uzun süredir gündemde olan hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Otomotiv sektörünü hareketlendirmesi beklenen teklif kapsamında eski araçların trafikten çekilmesi ve yerli üretim sıfır araç alımlarının teşvik edilmesi hedefleniyor. Ancak söz konusu düzenleme henüz TBMM’de kabul edilmiş bir yasa niteliği taşımıyor.
Hurda teşviki düzenlemesi yeniden gündemde
Hurda araç teşviki konusu, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in daha önce Meclis’e sunduğu kanun teklifini yeniden gündeme taşımasıyla tekrar tartışılmaya başlandı. Özdemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, düzenlemenin yeniden ele alınabileceği yönünde beklenti oluşturdu.
Teklifte, ekonomik ömrünü tamamlamış 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında vergi avantajı sağlanması öngörülüyor. Böylece hem trafikteki eski araç sayısının azaltılması hem de daha güvenli ve çevreci araç kullanımının artırılması amaçlanıyor.
İlk arabam programı öne çıkıyor
Düzenleme taslakları arasında en çok konuşulan başlıklardan biri de “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” oldu. Bu program kapsamında, en az üç çocuğu bulunan ve üzerine kayıtlı otomobili olmayan ailelerin Türkiye’de üretilen araçları ÖTV ödemeden satın alabilmesi planlanıyor.
Taslakta yer alan şartlara göre, programdan yararlanacak vatandaşların tercih edeceği araçların Türkiye’de üretilmiş ve belirli bir yerlilik oranına sahip olması bekleniyor. Bu yaklaşımın hem yerli otomotiv üretimini desteklemesi hem de otomobil sahibi olmak isteyen ailelere yeni bir fırsat sunması hedefleniyor.
Yasa henüz meclisten geçmedi
Öte yandan sektör temsilcileri ve otomotiv gazetecileri, mevcut vergi sistemi ve bütçe dengeleri dikkate alındığında tam kapsamlı bir ÖTV muafiyetinin uygulanmasının zor olabileceğine dikkat çekiyor. Gazeteci Emre Özpeynirci de mevcut koşullar altında ÖTV’siz araç uygulamasının hayata geçirilmesinin güç olduğunu ifade etti.
Şu an için hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi TBMM’de kabul edilmiş bir yasa değil. Yetkililer tarafından hazırlanan taslakların Meclis gündemine gelmesi ve detaylarının netleşmesi bekleniyor. Araç sahipleri ise özellikle 25 yaş üstü araçlara yönelik olası teşvik kararlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.