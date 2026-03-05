Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hurda araç teşviki 2026: 25 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV’siz sıfır araç gelecek mi? Hurda araç teşviki son durum

Hurda araç teşviki 2026: 25 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV’siz sıfır araç gelecek mi? Hurda araç teşviki son durum

19:535/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye’de milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi, 2026 yılına girilirken yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yerli üretim sıfır araç alımında vergi avantajı sağlanabileceği konuşulurken, özellikle “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik ÖTV muafiyeti iddiaları dikkat çekiyor. Ancak merak edilen en kritik soru hâlâ yanıt bekliyor: Hurda teşviki yasası TBMM’den geçti mi, ÖTV’siz araç düzenlemesi gerçekten yürürlüğe girecek mi? Meclis kulislerinden gelen son bilgiler ve sektör değerlendirmeleri, düzenlemenin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Türkiye’de uzun süredir gündemde olan hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Otomotiv sektörünü hareketlendirmesi beklenen teklif kapsamında eski araçların trafikten çekilmesi ve yerli üretim sıfır araç alımlarının teşvik edilmesi hedefleniyor. Ancak söz konusu düzenleme henüz TBMM’de kabul edilmiş bir yasa niteliği taşımıyor.


Hurda teşviki düzenlemesi yeniden gündemde


Hurda araç teşviki konusu, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in daha önce Meclis’e sunduğu kanun teklifini yeniden gündeme taşımasıyla tekrar tartışılmaya başlandı. Özdemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, düzenlemenin yeniden ele alınabileceği yönünde beklenti oluşturdu.

Teklifte, ekonomik ömrünü tamamlamış 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında vergi avantajı sağlanması öngörülüyor. Böylece hem trafikteki eski araç sayısının azaltılması hem de daha güvenli ve çevreci araç kullanımının artırılması amaçlanıyor.


İlk arabam programı öne çıkıyor


Düzenleme taslakları arasında en çok konuşulan başlıklardan biri de “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” oldu. Bu program kapsamında, en az üç çocuğu bulunan ve üzerine kayıtlı otomobili olmayan ailelerin Türkiye’de üretilen araçları ÖTV ödemeden satın alabilmesi planlanıyor.


Taslakta yer alan şartlara göre, programdan yararlanacak vatandaşların tercih edeceği araçların Türkiye’de üretilmiş ve belirli bir yerlilik oranına sahip olması bekleniyor. Bu yaklaşımın hem yerli otomotiv üretimini desteklemesi hem de otomobil sahibi olmak isteyen ailelere yeni bir fırsat sunması hedefleniyor.


Yasa henüz meclisten geçmedi


Öte yandan sektör temsilcileri ve otomotiv gazetecileri, mevcut vergi sistemi ve bütçe dengeleri dikkate alındığında tam kapsamlı bir ÖTV muafiyetinin uygulanmasının zor olabileceğine dikkat çekiyor. Gazeteci Emre Özpeynirci de mevcut koşullar altında ÖTV’siz araç uygulamasının hayata geçirilmesinin güç olduğunu ifade etti.

Şu an için hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi TBMM’de kabul edilmiş bir yasa değil. Yetkililer tarafından hazırlanan taslakların Meclis gündemine gelmesi ve detaylarının netleşmesi bekleniyor. Araç sahipleri ise özellikle 25 yaş üstü araçlara yönelik olası teşvik kararlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

#hurda araç teşviki
#hurda teşviki 2026
#ötv indirimi
#ötv muafiyeti
#25 yaş üstü araç
#sıfır araç
#yerli otomobil
#tbmm
#otomotiv teşvikleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Otomobil alacaklar dikkat: En güvenilir otomobil markaları listesi değişti! İşte zirvenin yeni sahibi