Hurda araç teşviki 2026: 25 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV’siz sıfır araç gelecek mi? Hurda araç teşviki son durum

İlk arabam programı öne çıkıyor





Düzenleme taslakları arasında en çok konuşulan başlıklardan biri de “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” oldu. Bu program kapsamında, en az üç çocuğu bulunan ve üzerine kayıtlı otomobili olmayan ailelerin Türkiye’de üretilen araçları ÖTV ödemeden satın alabilmesi planlanıyor.





Taslakta yer alan şartlara göre, programdan yararlanacak vatandaşların tercih edeceği araçların Türkiye’de üretilmiş ve belirli bir yerlilik oranına sahip olması bekleniyor. Bu yaklaşımın hem yerli otomotiv üretimini desteklemesi hem de otomobil sahibi olmak isteyen ailelere yeni bir fırsat sunması hedefleniyor.



