Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Evler ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin konut projesinde daireler ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? TOKİ il il konut teslim tarihleri

Evler ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin konut projesinde daireler ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? TOKİ il il konut teslim tarihleri

10:555/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ, 81 ilde yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerini tamamlayarak hak sahiplerini belirledi. 81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gözler teslim tarihlerine çevrildi. TOKİ’nin planlamasına göre ilk konut teslimleri deprem bölgesinde başlayacak, diğer illerde ise anahtarların 2027’den itibaren verilmesi bekleniyor.

TOKİ, 81 ilde yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerini tamamlayarak hak sahiplerini belirledi. Şimdi ise anahtar teslim tarihleri merak konusu. 2026 planlaması kapsamında konutların etap etap teslim süreci ve tamamlanma takvimi, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

İLK TESLİMAT TARİHİ AÇIKLANDI


Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?


TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.


ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?


Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, 5 bin TL olarak alınan başvuru bedeli geri ödenecek. İadeler, kura sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içinde, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. Hak sahibi olanlar ise sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

#toki
#toki teslim tarihi
#toki konutları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026! SSK, Bağkur, tarım, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar olacak, zamlanacak mı?