TOKİ, 81 ilde yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerini tamamlayarak hak sahiplerini belirledi. Şimdi ise anahtar teslim tarihleri merak konusu. 2026 planlaması kapsamında konutların etap etap teslim süreci ve tamamlanma takvimi, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

İLK TESLİMAT TARİHİ AÇIKLANDI

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.



ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, 5 bin TL olarak alınan başvuru bedeli geri ödenecek. İadeler, kura sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içinde, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. Hak sahibi olanlar ise sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.