Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fatma Nur öğretmenin adı okulunda yaşatılacak

Fatma Nur öğretmenin adı okulunda yaşatılacak

14:405/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okulda yaşatılmasına karar verildi.
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okulda yaşatılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı aldı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 Mart 2026 tarihinde Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uğradığı menfur saldırı sonucu yaşamını yitiren Fatma Nur Çelik'in kaybının, başta eğitim camiası olmak üzere tüm milleti derinden yaraladığı belirtildi.

"Ortak hafızanın sembolü olacak"

Açıklamada, öğretmenlik mesleğinin bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi;

Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal “öğretmenlik” mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik Öğretmen’imiz, yalnız bu ortak acının değil; bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır. Bu vesileyle Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır. Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir.

Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır. İsmi, ülkemizin yarınlarının filizleneceği “Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nde ölümsüzleşen merhum öğretmenimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegâne kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.



#Fatma Nur Çelik
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Öğretmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2026! SSK, Bağkur, tarım, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar olacak, zamlanacak mı?