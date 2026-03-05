Fatma Nur Öğretmen dualarla uğurlandı

İstanbul’da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik (44), son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Nur Öğretmen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul’da düzenlenen uğurlama töreni sonrası dün memleketi Konya’ya getirildi.

Çelik için Selçuklu ilçesindeki Parsana Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cami bahçesinde Çelik'in oğlu, yakınları ve hemşehrileri tabutun başında gözyaşı döktü. Cenaze törenine, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok sayıda öğretmen ve vatandaşlar katıldı. Çelik'in naaşı, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından, Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.