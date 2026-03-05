Yeni Şafak
Fatma Nur Öğretmen dualarla uğurlandı

04:005/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
İstanbul’da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı Parsana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul’da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik (44), son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Nur Öğretmen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul’da düzenlenen uğurlama töreni sonrası dün memleketi Konya’ya getirildi.

Fatma Nur Öğretmenin oğlu annesinin naaşının yanından hiç ayrılmadı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Çelik için Selçuklu ilçesindeki Parsana Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cami bahçesinde Çelik'in oğlu, yakınları ve hemşehrileri tabutun başında gözyaşı döktü. Cenaze törenine, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok sayıda öğretmen ve vatandaşlar katıldı. Çelik'in naaşı, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından, Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KATİL ZANLISI ÖĞRENCİ 17 YAŞINDA

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yı (15) bıçakla yaralamıştı. Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



#Fatma Nur Öğretmen
#Cenaze
#Cinayet
