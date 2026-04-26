Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

21:30 26/04/2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'a, Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'a, Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.


