İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Operasyın kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği verdi.

Ünlülere yeni operasyonda kimler gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de 'Kokain' maddesi tespit edildi.

Oyuncu Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı. Sanal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın da testinde esrar etken maddesi, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

Rapçi Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi belirlendi. Niran Ünsal olarak tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi.