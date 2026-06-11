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Kenan Doğulu gözaltına mı alındı, neden?

Kenan Doğulu gözaltına mı alındı, neden?

08:3711/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Kenan Doğulu
Kenan Doğulu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Kenan Doğulu'nun da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli yürütülen ve birçok ünlü ismi kapsayan uyuşturucu soruşturmasında operasyonlar genişleyerek devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 22 kişi için gözaltı kararı verildi.

Kenan Doğulu gözaltına mı alındı, neden?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Operasyın kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Kenan Doğulu'nun da bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de 'Kokain' maddesi tespit edildi.

Oyuncu Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı. Sanal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın da testinde esrar etken maddesi, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

Rapçi Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi belirlendi. Niran Ünsal olarak tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi.

Tuğçe Postoğlu, Cansu Teki, Berkay Şahin, Mirgün Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın test sonuçları negatif çıkmıştı.

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#ünlülere uyuşturucu operasyonu
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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