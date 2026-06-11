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Beren Saat ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına mı alındı?

Beren Saat ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına mı alındı?

08:4711/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Beren Saat
Beren Saat

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Beren Saat’in de aralarında bulunduğu 22 kişi gece saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İşte ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması gözaltına alınan isimler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararları verildi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine götürüldü. Soruşturmayla ilgili gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında aralarında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın da bulunduğu 7 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de 'Kokain' maddesi tespit edilmişti.

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