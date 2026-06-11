2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü (bugün) Mexico City Stadı'nda oynanacak Meksika - Güney Afrika açılış maçıyla resmen başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı ve tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği bu dev organizasyon, tam 6 hafta boyunca büyük bir futbol heyecanına sahne olacak. Toplamda 104 karşılaşmanın oynanacağı turnuvanın merakla beklenen büyük final müsabakası ise 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda gerçekleştirilecek. Turnuvada mücadele edecek olan A Millî Futbol Takımımız da D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya karşısına çıkacak. İşte 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçın programı.

1 /7 Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan doruğa çıkıyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev turnuva, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City Stadı’nda oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Altı hafta boyunca futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak şampiyona, 19 Temmuz Pazar günü 82 bin 500 kişi kapasiteli New York New Jersey Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

2 /7 DÜNYA KUPASI GRUP AŞAMASI FİKSTÜRÜ 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın programı şöyle: 11 Haziran Perşembe: A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00 12 Haziran Cuma: A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00 B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00 13 Haziran Cumartesi: D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00 B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00 14 Haziran Pazar: C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00 Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00 D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00 E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00 F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00



3 /7 15 Haziran Pazartesi: E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00 F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00 H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00 16 Haziran Salı: H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00 G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00 I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00 17 Haziran Çarşamba: I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00 J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00 Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00 K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00 L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00 18 Haziran Perşembe: L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00 K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00 A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

4 /7 19 Haziran Cuma: B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00 A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00 D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00 20 Haziran Cumartesi: C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00 Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30 D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00 F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00 E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00 21 Haziran Pazar: E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00 F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00 H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

5 /7 22 Haziran Pazartesi: H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00 G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00 J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00 23 Haziran Salı: I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00 Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00 J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00 K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00 L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00 24 Haziran Çarşamba: L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00 K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00 B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00 Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00 25 Haziran Perşembe: C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00 Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00 A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00 E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00 Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00 26 Haziran Cuma: F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00 Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00 D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00 Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00 I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00 Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

6 /7 27 Haziran Cumartesi: H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00 Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00 G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00 Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00 28 Haziran Pazar: L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00 Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00 K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30 J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00 Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00 DÜNYA KUPASI ELEME TURLARI Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan program şöyle: SON 32 TURU 28 Haziran Pazar: Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00 29 Haziran Pazartesi: Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, TSİ 20.00 Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, TSİ 23.30 30 Haziran Salı: Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, TSİ 04.00 Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 20.00 1 Temmuz Çarşamba: Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00 Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, TSİ 04.00 Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, TSİ 23.00 2 Temmuz Perşembe: Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00 Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00 3 Temmuz Cuma: Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, TSİ 02.00 Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00 Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 21.00 4 Temmuz Cumartesi: Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, TSİ 01.00 Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, TSİ 04.30