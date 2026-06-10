AÖF yaz okulu takvimi netleşti: Kayıt ve sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yaz okulu süreci için kayıt ve sınav takvimi belli oldu. AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026’da yapılacak, kayıt işlemleri ise 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği AÖF yaz okulu sınavı tarihi açıklandı. 2025-2026 öğretim yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Mayıs ayında final sınavlarının tamamlanmasının ardından lisans ve ön lisans programlarında eğitim alan öğrenciler yaz okulu takvimine yöneldi. Sınav öncesinde AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanacak.

AÖF yaz okulu kayıtları hangi tarihlerde?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ders seçimi, Anadolu Üniversitesi’nin aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden “Ders Seçim (Ekle/Sil)” bağlantısıyla tamamlanacak.

Ders seçimi için son tarih 3 Temmuz 2026 saat 22.00 olarak belirlendi.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler için öne çıkan tarihler şöyle:

Kayıt tarihleri: 29 Haziran-3 Temmuz 2026

Ders seçimi son saati: 3 Temmuz 2026, saat 22.00

Yaz okulu sınav tarihi: 22 Ağustos 2026

Seçilebilecek azami ders sayısı: 5

Kayıt için ders seçimi yeterli olmayacak

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin yalnızca ders seçimi yapması yeterli olmayacak. Kayıt işleminin tamamlanması için seçilen derslere ait dönem öğretim giderinin de ödenmesi gerekiyor.

Öğrenciler güz ve/veya bahar yarıyılı derslerinden en fazla beş ders seçebilecek. Yaz okulunda alınan derslerin harf notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi esaslarına göre değerlendirilecek.

Yaz okulu not ortalamasını etkiliyor

Yaz okulunda alınan derslerin harf notu ve kredisi genel not ortalamasına dahil edilecek. Tekrar edilen derslerde ise son alınan not dikkate alınarak genel not ortalaması yeniden hesaplanacak.

Genel not ortalaması 2,00 veya üzerinde olan öğrenciler FF harf notu bulunan ya da hiç almadıkları derslerden seçim yapabilecek. Genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler ise FF aldığı derslerin yanı sıra uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer CD, DC ve DD harf notlu dersleri veya hiç almadığı dersleri seçebilecek.

Sınava girmeyen öğrenciye ek hak verilmeyecek

Yaz okulu sınavına herhangi bir nedenle girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrencilere başka sınav hakkı tanınmayacak. Başarısız olunan dersler, açıldığı sonraki dönemlerde yeniden alınacak.

Yaz okulunda açılacak dersler, ders seçim haftası sonrasında ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Öğrencinin seçtiği ders açılmazsa yerine yeni ders seçimi yapılamayacak.