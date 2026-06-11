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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran il il hava durumu tahminleri

Tuğba Güner
08:2311/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak yağış; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Haziran Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte 11 Haziran Perşembe günü için bölge bölge hava durumu tahmini.

BUGÜN (11 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BURSA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


ÇANAKKALE 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


EDİRNE 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu


İZMİR 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


MUĞLA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya ve Hatay dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BURDUR 14°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu


ESKİŞEHİR 13°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu


KONYA 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


NEVŞEHİR 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


BOLU 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


AMASYA 13°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu


RİZE 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu


TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Elazığ ve Şırnak dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


MALATYA 14°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu


MARDİN 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


SİİRT 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu


ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

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#hava durumu
#meteoroloji
#sağanak yağış
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