Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran il il hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu





İZMİR 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu





MUĞLA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya ve Hatay dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BURDUR 14°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu