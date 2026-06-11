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Motorin (mazot), benzin bugün ne kadar? Zam yada indirim var mı? 11 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin (mazot), benzin bugün ne kadar? Zam yada indirim var mı? 11 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

11:0611/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzin ve motorin fiyatları, 11 Haziran 2026 itibarıyla sırasıyla 62,98 TL ve 66,34 TL olarak belirlendi. Motorin (mazot), benzin bugün ne kadar? Zam yada indirim var mı? 11 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 63.03 TL


Motorin litre fiyatı: 66.41 TL


LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 62.87 TL


Motorin litre fiyatı: 66.25 TL


LPG litre fiyatı: 31.39 TL




Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 63.99 TL


Motorin litre fiyatı: 67.51 TL


LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 64.27 TL


Motorin litre fiyatı: 67.78 TL


LPG litre fiyatı: 31.79 TL



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