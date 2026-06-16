Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Motorin (mazot), benzin bugün ne kadar? Zam yada indirim var mı? 16 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin (mazot), benzin bugün ne kadar? Zam yada indirim var mı? 16 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

10:3316/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili gerilimin azaltıldığına ve yeni bir mutabakat sürecinde ilerleme sağlandığına dair açıklamaları, küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarında olası indirim beklentisi gündeme geldi. Motorin (mazot), benzin bugün ne kadar? Zam yada indirim var mı? 16 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarında 16 Haziran 2026 Salı günü yaşanan gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına gerileyerek 87,33 dolar bandına düşmesi, akaryakıt piyasalarında hareketliliğe neden oldu.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları


Benzin: 63,08 lira


Motorin: 65,24 lira


LPG: 31,99 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları


Benzin: 62,93 lira


Motorin: 65,09 lira


LPG: 31,39 lira




Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin: 64,05 lira


Motorin: 66,35 lira


LPG: 31,97 lira

İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin: 64,32 lira


Motorin: 66,64 lira


LPG: 31,79 lira


#motorin
#mazot
#akaryakıt fiyatları
#benzin
#lpg
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM'in 16 Haziran tarihli aktüel ürünler kataloğu raflarda satışta! Bugün BİM'de neler var?