ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili gerilimin azaltıldığına ve yeni bir mutabakat sürecinde ilerleme sağlandığına dair açıklamaları, küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarında olası indirim beklentisi gündeme geldi. Motorin (mazot), benzin bugün ne kadar? Zam yada indirim var mı? 16 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

1 /5 Benzin ve motorin fiyatlarında 16 Haziran 2026 Salı günü yaşanan gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına gerileyerek 87,33 dolar bandına düşmesi, akaryakıt piyasalarında hareketliliğe neden oldu.

2 /5 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,08 lira

Motorin: 65,24 lira

LPG: 31,99 lira

3 /5 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,93 lira

Motorin: 65,09 lira

LPG: 31,39 lira







4 /5 Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,05 lira

Motorin: 66,35 lira

LPG: 31,97 lira