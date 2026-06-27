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AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ? Benzin ve motorin fiyatları değişti mi, ne kadar? 27 Haziran 2026 güncel Akaryakıt fiyatları

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ? Benzin ve motorin fiyatları değişti mi, ne kadar? 27 Haziran 2026 güncel Akaryakıt fiyatları

10:3427/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompaya yansırken, benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe gelen değişiklikler yeni indirim beklentisini de beraberinde getirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıt piyasasında yön arayışı sürüyor. Son dönemde motorin ve benzin fiyatlarında yapılan güncellemelerin ardından sürücüler yeni bir indirim olup olmayacağını merak ederken, pompa fiyatlarındaki son durum da vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. İl il değişen fiyatlar ise gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

SAVAŞ SONRASI BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar seviyesine kadar inerken, ABD ham petrolü (WTI) de 72 doların altında işlem görüyor. Petrol fiyatlarının haftayı yaklaşık yüzde 7'lik değer kaybıyla tamamlaması bekleniyor.

AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ ARTTI

Petrol fiyatlarındaki düşüş, yurt içi akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentileri de yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde motorin ve benzinde peş peşe yapılan indirimlerin ardından, uluslararası piyasalardaki seyrin devam etmesi halinde pompaya yeni fiyat indirimlerinin yansıması bekleniyor.

TABLO YENİDEN DEĞİŞEBİLİR

Sektör temsilcileri, Brent petroldeki düşüşün ve döviz kurundaki hareketlerin akaryakıt fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlar olduğuna dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması durumunda, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirimlerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI 27 HAZİRAN

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 62.05 TL

Motorinin litresi: 64.33 TL

LPG: 31.39 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 62.22 TL

Motorinin litresi: 64.50 TL

LPG: 31.99 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 63.18 TL

Motorinin litresi: 65.59 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 63.45 TL

Motorinin litresi: 65.86 TL

LPG: 31.79 TL

#akaryakıt
#benzin
#motorin
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