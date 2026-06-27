AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ? Benzin ve motorin fiyatları değişti mi, ne kadar? 27 Haziran 2026 güncel Akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıt piyasasında yön arayışı sürüyor. Son dönemde motorin ve benzin fiyatlarında yapılan güncellemelerin ardından sürücüler yeni bir indirim olup olmayacağını merak ederken, pompa fiyatlarındaki son durum da vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. İl il değişen fiyatlar ise gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.