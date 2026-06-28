Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Hangi aksesuarlar ceza dışında kalacak? Araç içi telefon tutucu, kamera ve ses sistemleri için yeni kurallar hazırlandı

Subwoofer ve amfi için teknik sınır





Düzenleme kapsamında araçların bagaj bölümünde kullanılabilecek ses sistemlerine de teknik sınır getiriliyor. Buna göre bir araçta bir adet en fazla 45 Hz subwoofer ile bir adet en fazla 300 watt amplifikatör bulundurulmasına izin verilmesi öngörülüyor.





Araç içi ses sistemi nedeniyle cezai işlem uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşarak kamunun rahatını ve huzurunu bozması gerekecek. İhlalin somut biçimde kayıt altına alınması da işlem şartları arasında yer alacak.