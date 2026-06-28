Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Hangi aksesuarlar ceza dışında kalacak? Araç içi telefon tutucu, kamera ve ses sistemleri için yeni kurallar hazırlandı

Araç içi telefon tutucu düzenlemesiyle telefon tutucuları, araç kameraları, navigasyon ekranları ve ses sistemlerine yönelik kurallar yeniden belirleniyor. Görüş alanını engellemeyen cihazlar için öngörülen 5 santimetre sınırı ile subwoofer ve amfi kullanımına getirilecek teknik ölçütler, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Peki hangi araç içi aksesuarlar ceza kapsamı dışında kalacak, ses sistemi nedeniyle hangi durumlarda işlem yapılabilecek?
Araç içi telefon tutucu düzenlemesiyle ön cama monte edilen cihazlardan multimedya ekranlarına kadar birçok ekipmanın kullanım şartlarının netleştirilmesi planlanıyor. Hazırlanan düzenleme, araç kameraları ile ses sistemlerine yönelik teknik ve cezai ölçütler de içeriyor.
Araç içi ekipmanların kullanım şartları belirlendi
Araç içi telefon tutucu düzenlemesi kapsamında sürüş, park ve navigasyon amacıyla kullanılan cihazların hangi koşullarda ceza kapsamı dışında tutulacağı belirlendi. Araç sahiplerini ilgilendiren değişikliklerin, gerekli onay ve yayımlanma süreçlerinin ardından uygulanması bekleniyor.
Düzenlemeye ilişkin aktarılan bilgilere göre ön cama monte edilen telefon tutucuları, araç kameraları, dijital ekranlar ve ses sistemleri için ölçülebilir kriterler esas alınacak.
Telefon tutucu ve araç kameralarında 5 santimetre ölçütü
Hazırlanan düzenlemeye göre direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan ekipmanların istisna kapsamına alınması öngörülüyor.
Görüş alanını engellemeyen telefon tutucuları ile araç kameralarının bu şartlar doğrultusunda kullanılabilmesi planlanıyor. Navigasyon kullanımı ve güvenlik amacıyla yerleştirilen kameralar da düzenlemenin kapsadığı ekipmanlar arasında bulunuyor.
Öne çıkan kullanım şartları şöyle:
- Ekipman, direksiyon simidi veya gösterge panelinin üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayacak.
- Telefon tutucusu ve araç kamerası sürücünün görüşünü engellemeyecek.
- Fabrika çıkışlı multimedya ekranları istisna kapsamında değerlendirilecek.
- Sürüş, park ve navigasyon desteği sağlayan ekranların kullanımına izin verilecek.
- Araç içi ve dışı kameralar ile kayıt cihazları kapsam dışında tutulmayacak.
Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların da görüşü engellememe ölçütü doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.
Subwoofer ve amfi için teknik sınır
Düzenleme kapsamında araçların bagaj bölümünde kullanılabilecek ses sistemlerine de teknik sınır getiriliyor. Buna göre bir araçta bir adet en fazla 45 Hz subwoofer ile bir adet en fazla 300 watt amplifikatör bulundurulmasına izin verilmesi öngörülüyor.
Araç içi ses sistemi nedeniyle cezai işlem uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşarak kamunun rahatını ve huzurunu bozması gerekecek. İhlalin somut biçimde kayıt altına alınması da işlem şartları arasında yer alacak.
Sürüş ve güvenlik sistemleri kapsam dışında tutulacak
Sürücülerin park, navigasyon ve sürüş desteği amacıyla kullandığı dijital ekranların serbest kullanım kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor.
Araç içi ve dışı kameralar, kayıt cihazları, park destek ekranları ve araç sistem ayarlarına ilişkin göstergeler de belirlenen şartlara uygun olmaları hâlinde cezai yaptırıma konu olmayacak.
Düzenlemenin kesin hükümleri, yürürlük tarihi ve uygulama esasları resmî metnin yayımlanmasının ardından netleşecek.