2026 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki Brezilya, Almanya, Fransa, Arjantin ve Portekiz eleme aşamasında hangi takımlarla karşılaşacak, maçlar ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Grup aşamasındaki 72 karşılaşmanın ardından üst tura yükselen 32 takım netleşirken, Dünya Kupası son 32 turu maç programı ve tüm eşleşmeler futbolseverlerin gündemine yerleşti.

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Eleme turundaki 16 karşılaşma, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

2 /6 2026 Dünya Kupası son 32 turu başlıyor

2026 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri, grup aşamasında oynanan 72 karşılaşmanın ardından netleşti. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada eleme aşaması 28 Haziran Pazar günü başlayacak.

İlk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda grup maçları 12 grupta oynandı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi üçüncüler arasına giren 8 ekip, son 32 turuna yükseldi.

3 /6 Türkiye'nin grubundan üç takım üst tura çıktı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın mücadele ettiği D Grubu’nu ABD ve Avustralya ilk iki sırada tamamladı. Paraguay ise topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna kaldı.

Böylece D Grubu’ndan ABD, Avustralya ve Paraguay eleme aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

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2026 Dünya Kupası son 32 turu maç programı

Son 32 turundaki eşleşmeler ve karşılaşmaların Türkiye saatiyle başlama saatleri şöyle:

28 Haziran Pazar

22.00 | Güney Afrika-Kanada

29 Haziran Pazartesi

20.00 | Brezilya-Japonya 23.30 | Almanya-Paraguay

30 Haziran Salı

04.00 | Hollanda-Fas 20.00 | Fildişi Sahili-Norveç

5 /6 1 Temmuz Çarşamba

00.00 | Fransa-İsveç 04.00 | Meksika-Ekvador 19.00 | İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti 23.00 | Belçika-Senegal

2 Temmuz Perşembe

03.00 | ABD-Bosna Hersek 22.00 | İspanya-Avusturya

3 Temmuz Cuma

02.00 | Portekiz-Hırvatistan 06.00 | İsviçre-Cezayir 21.00 | Avustralya-Mısır



4 Temmuz Cumartesi

01.00 | Arjantin-Yeşil Burun Adaları 04.30 | Kolombiya-Gana