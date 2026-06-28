2026 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki Brezilya, Almanya, Fransa, Arjantin ve Portekiz eleme aşamasında hangi takımlarla karşılaşacak, maçlar ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Grup aşamasındaki 72 karşılaşmanın ardından üst tura yükselen 32 takım netleşirken, Dünya Kupası son 32 turu maç programı ve tüm eşleşmeler futbolseverlerin gündemine yerleşti.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Eleme turundaki 16 karşılaşma, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
2026 Dünya Kupası son 32 turu başlıyor
2026 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri, grup aşamasında oynanan 72 karşılaşmanın ardından netleşti. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada eleme aşaması 28 Haziran Pazar günü başlayacak.
İlk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda grup maçları 12 grupta oynandı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi üçüncüler arasına giren 8 ekip, son 32 turuna yükseldi.
Türkiye'nin grubundan üç takım üst tura çıktı
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın mücadele ettiği D Grubu’nu ABD ve Avustralya ilk iki sırada tamamladı. Paraguay ise topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna kaldı.
Böylece D Grubu’ndan ABD, Avustralya ve Paraguay eleme aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.
2026 Dünya Kupası son 32 turu maç programı
Son 32 turundaki eşleşmeler ve karşılaşmaların Türkiye saatiyle başlama saatleri şöyle:
28 Haziran Pazar
22.00 | Güney Afrika-Kanada
29 Haziran Pazartesi
20.00 | Brezilya-Japonya
23.30 | Almanya-Paraguay
30 Haziran Salı
04.00 | Hollanda-Fas
20.00 | Fildişi Sahili-Norveç
1 Temmuz Çarşamba
00.00 | Fransa-İsveç
04.00 | Meksika-Ekvador
19.00 | İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
23.00 | Belçika-Senegal
2 Temmuz Perşembe
03.00 | ABD-Bosna Hersek
22.00 | İspanya-Avusturya
3 Temmuz Cuma
02.00 | Portekiz-Hırvatistan
06.00 | İsviçre-Cezayir
21.00 | Avustralya-Mısır
4 Temmuz Cumartesi
01.00 | Arjantin-Yeşil Burun Adaları
04.30 | Kolombiya-Gana
Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmaların ardından son 16 turuna yükselecek takımlar belli olacak.