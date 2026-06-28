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Dünya Kupası'nda eleme heyecanı başlıyor: İşte son 32 eşleşmeleri ve maç programı

Dünya Kupası'nda eleme heyecanı başlıyor: İşte son 32 eşleşmeleri ve maç programı

18:4328/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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2026 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki Brezilya, Almanya, Fransa, Arjantin ve Portekiz eleme aşamasında hangi takımlarla karşılaşacak, maçlar ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Grup aşamasındaki 72 karşılaşmanın ardından üst tura yükselen 32 takım netleşirken, Dünya Kupası son 32 turu maç programı ve tüm eşleşmeler futbolseverlerin gündemine yerleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Eleme turundaki 16 karşılaşma, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

2026 Dünya Kupası son 32 turu başlıyor


2026 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri, grup aşamasında oynanan 72 karşılaşmanın ardından netleşti. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada eleme aşaması 28 Haziran Pazar günü başlayacak.


İlk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda grup maçları 12 grupta oynandı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi üçüncüler arasına giren 8 ekip, son 32 turuna yükseldi.

Türkiye'nin grubundan üç takım üst tura çıktı


Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın mücadele ettiği D Grubu’nu ABD ve Avustralya ilk iki sırada tamamladı. Paraguay ise topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna kaldı.


Böylece D Grubu’ndan ABD, Avustralya ve Paraguay eleme aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.


2026 Dünya Kupası son 32 turu maç programı


Son 32 turundaki eşleşmeler ve karşılaşmaların Türkiye saatiyle başlama saatleri şöyle:


28 Haziran Pazar


22.00 | Güney Afrika-Kanada


29 Haziran Pazartesi


20.00 | Brezilya-Japonya

23.30 | Almanya-Paraguay


30 Haziran Salı


04.00 | Hollanda-Fas

20.00 | Fildişi Sahili-Norveç

1 Temmuz Çarşamba


00.00 | Fransa-İsveç

04.00 | Meksika-Ekvador

19.00 | İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

23.00 | Belçika-Senegal


2 Temmuz Perşembe


03.00 | ABD-Bosna Hersek

22.00 | İspanya-Avusturya


3 Temmuz Cuma


02.00 | Portekiz-Hırvatistan

06.00 | İsviçre-Cezayir

21.00 | Avustralya-Mısır



4 Temmuz Cumartesi


01.00 | Arjantin-Yeşil Burun Adaları

04.30 | Kolombiya-Gana

Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmaların ardından son 16 turuna yükselecek takımlar belli olacak.

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Dünya Kupası'nda eleme heyecanı başlıyor: İşte son 32 eşleşmeleri ve maç programı